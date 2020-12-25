İstanbul Kapalıçarşı’da 458,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,80 liradan, 3 bin 22 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 43 liradan, 418,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422,30 liradan, 2 bin 953 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 973 liradan, bin 477 liradan alınan Yarım Ziynet bin 487 liradan ve 738 liradan alınan Çeyrek Ziynet 743 liradan satıldı.
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram ve çeyrek fiyatı
25.12.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,80 lira oldu.
Etiketler : altın,ekonomi,
755458 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/755458.aspx
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