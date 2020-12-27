Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetiminin, cari açığı kontrol altına almak için aldığı tedbirlere yenileri ekleniyor. Perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen bazı taksitli satışlar yeniden düzenlendi. Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi, 6 aydan 4 aya çekildi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı da 12'yi geçemeyecek. Geçtiğimiz günlerde de BDDK; basılı ve külçe hâlinde olmayan kuyumla (altın) ilgili harcamalarda taksit sayısını 8’den 6’ya, elektronik eşya alımlarında taksit sayısını 6'dan 4'e, mobilya ve elektrikli eşya alımında ise 18 aydan 12 aya indirmişti.

DENGE SAĞLANACAK

Sektör temsilcileri, ithalatı dengelemeye yönelik kararların satışlara bir miktar olumsuz yansıyacağını ancak piyasada senetli saışların yeniden artışa geçeceğini belirtiyor. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, “Fabrikasyon mobilyada alımların yüzde 70’i taksitli. Vadelerin düşürülmesi senetle satışları artıracak. Birçok firma mobilya satışlarında 18-24 ay arasında senet yapıyor. Bunların artacağı kanaatindeyiz” diye konuştu. Modoko Başkanı Koray Çalışkan da “Kredi kartı taksit sayılarının azalması, senetle satış yapan firmaların sayısını artıracak” dedi. Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız ise kararının satışları etkileyeceğini belirterek “Bu kararların, Türkiye’nin cari açığının azaltılması için kısa süreli alınmış olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Hâlihazırda ev eşyası satan birçok zincir mağaza, zaten 36 aya varan vadelerde senetle satış yapıyor. Bunlara da ilginin son günlerde arttığı belirtiliyor.