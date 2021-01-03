Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bireysel Emeklilik Sistemi ve otomatik katılım fon büyüklüğü, 2020 yılında yaklaşık yüzde 30 büyüdü. Bu durum, salgın döneminde sisteme olan güvenin de bir işareti olarak değerlendirildi. Emeklilik Gözetim Merkezinin 18 Aralık 2020 verilerine göre, BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı 12,6 milyonu aştı. Devlet katkısı dâhil toplam fon büyüklüğü ise yaklaşık 171 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, salgının Türkiye'de etkilerini gösterdiği 2020 yılı mart ayından sonra katılımcı sayısında azalmalar görülse de temmuz itibarıyla bir toparlanma eğilimine girildiğini belirterek “Fon miktarındaki büyüme, katılımcıların sisteme düzenli olarak katkı payı yatırmaya devam etmesi ve emeklilik yatırım fonlarının başarılı performansından kaynaklanmaktadır. Pozitif performansın benzer şekilde devam ederek, sistemdeki fon büyüklüğünün artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

POLİÇE SAYISI DÜŞMEDİ

Covid-19 sebepli sınırlamaların seyahat sigortalarında ciddi bir azalma olarak kendini gösterdiğini, ancak sektörün lokomotif branşları olan kasko, yangın, trafik, devlet destekli tarımda artış olduğunu, toplam poliçe sayısında büyük bir düşüşün yaşanmadığını ifade eden Atilla Benli; bu dönemde ticari alacak sigortasının önemine dikkat çekti. Benli, “Şirketlerin yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirmiş olduğu satışları teminat altına alan alacak sigortası, likidite riskini bertaraf etmek açısından önemli bir üründür. Salgın sürecinde neredeyse her firma vadesinde ödenmeyen alacak sorunu ile karşılaşmıştır. Bu riskini güvence altına alan firmalar, yeni iş fırsatlarını tahsilat kaygısından uzak bir şekilde değerlendirebilmekte” ifadelerini kullandı. 2020 yılında yaklaşık 5,5 milyar TL’ye ulaşan alacağa güvence sağlandı. Böylece reel sektörün önemli bir beklentisi karşılandı.

DEPREM VE SALGINI GÖRDÜK, SİGORTAYA TALEP PATLADI

2020'nin, sigortanın bir ihtiyaç olduğunu bütün yönleriyle hatırlatan bir sene olduğuna işaret eden Atilla Benli, "Elâzığ, Malatya ve İzmir'de deprem; Ankara, Burdur, Bursa, Giresun ve Rize'de sel ve dolu; pandemi kaynaklı olarak da sağlık sigortalarının önemi ortaya çıktı. Sektörümüz afetlerin ardından hızla hareket ederek hasar tespit çalışmaları ve ödemeleri başlatmış, üzerine düşeni yapmıştır” diye konuştu. Benli, bütün bu gelişmeler doğrultusunda prim üretiminde kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüme yaşandığını, toplam 72,7 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildiğini aktardı.

31,4 MİLYAR TL'LİK HASAR ÖDEMESİ

Sigorta sektörünün pek çok projeye sağladığı teminatla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik fonksiyon üstlendiğini ifade eden Atilla Benli, “Ödediğimiz tazminatlarla bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan devletin yükünü hafifletiyoruz. 2020’nin üçüncü çeyreği itibarıyla üstlendiğimiz tazminat tutarı 31,4 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılında da sigortaya ilginin artacağını beklemekteyiz. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına talebin devam edeceğini öngörmekteyiz. Kasım 2020'de tamamlayıcı sağlık sigortalısının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında artarak, 1 milyon 573 bin 665 kişiye ulaştığı görülmektedir” diye konuştu.