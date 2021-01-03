Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da fırın, market ve büfelerde 1,5 liraya satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 230'a yükseltilirken, fiyatı da 2 liraya çıkartıldı. Çavdarlı, kepekli ve diğer çeşit ekmeklerin fiyatı ise 2,5 liradan 3 liraya yükseldi.



BESAŞ'ın ürettiği 400 gramlık ekmek de, 1,5 liradan 1,75 liraya satışa sunuldu.