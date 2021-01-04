Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde de benzer bir eğilim yaşandı. 2021'e ilişkin beklentilerini paylaşan Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Önümüzdeki dönemde daha dengeli, makro istikrarı destekleyen, finansal istikrara katkı sağlayan bir kredi büyümesi olacağını öngörüyorum" dedi. Ekonomide üçüncü çeyrekte yaşanan ivmenin daha sağlıklı bir versiyonunun, 2021'in ikinci çeyreği itibariyle görülebileceğini ifade eden Ümit Leblebici, şunları söyledi: Öngörülebilirlik arttıkça şirketler tarafında yatırımlar yeniden canlanacaktır. Tüketici tarafında ise ertelenen talepler gündeme gelecek. Burada da faiz oranları daha dengeli olduğu için, tüketim talebinin daha temel ve öncelikli ihtiyaçlara yöneleceği söylenebilir. Şirketler tarafında ise işletme sermayesi ihtiyacı, yeni makine alımı ve modernizasyona yönelik kredi talebinin, yılın ikinci yarısı itibarıyla güçlenebileceğini öngörüyorum. Çünkü 2018 ikinci yarısından bu yana yaşanan gelişmelerden dolayı şirketler sürekli frene basmak zorunda kaldı. Bu yüzden salgın sonrası ertelenen birçok yatırımın devreye girmesi gerekecek. Kapasite artışı ihtiyacı doğacak. Özellikle büyümenin sürükleyici gücü olacak sektörler ve şirketler başta olmak üzere kredi talebi artacaktır. Burada ölçekten ziyade; yenilikçi, ihracat odaklı ve verimli çalışarak salgına rağmen büyümesini sürdüren şirketlerin desteklenmesi, bankacılık sektörünün kredi kalitesini artıracaktır. Çok başarılı KOBİ’lerimiz de var. Bu şirketler hepimizin ortak değerleri; sürdürülebilir bir kalkınma için hep beraber desteklemeli ve büyütmeliyiz.