İnsansız hava araçları ve "drone"lar, ruhsatlandırılması ve gereken izinlerin alınması şartıyla, zirai mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlamalarda kullanılabilecek. Bunların kullanılabileceği tarımsal üretim alanları, zararlı organizma çeşitleri ve ilaçlama parametreleri Bakanlık tarafından belirlenecek. Kriterler dışında kullanıldığı tespit edilirse para cezası verilecek. Ruhsat alınabilmesi amacıyla, gereken belgelerle Bakanlığa başvurulacak. Ruhsatı bulunmayan zirai mücadele alet ve makinelerinin ülke sınırları içinde imalatı, ithalatı, satışı ve kullanımı yasak olacak. Ruhsatlı makineler, sahibi firmaları dışında satılamayacak.
Zirai ilaçlamada İHA'lara görev
04.01.2021 - 03:52 | Son Güncelleme: 04.01.2021 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai mücadelede kullanılan alet ve makinelere ilişkin taslak hazırladı.
Etiketler : tarım ve orman bakanlığı,
757409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/757409.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER