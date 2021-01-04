Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsansız hava araçları ve "drone"lar, ruhsatlandırılması ve gereken izinlerin alınması şartıyla, zirai mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlamalarda kullanılabilecek. Bunların kullanılabileceği tarımsal üretim alanları, zararlı organizma çeşitleri ve ilaçlama parametreleri Bakanlık tarafından belirlenecek. Kriterler dışında kullanıldığı tespit edilirse para cezası verilecek. Ruhsat alınabilmesi amacıyla, gereken belgelerle Bakanlığa başvurulacak. Ruhsatı bulunmayan zirai mücadele alet ve makinelerinin ülke sınırları içinde imalatı, ithalatı, satışı ve kullanımı yasak olacak. Ruhsatlı makineler, sahibi firmaları dışında satılamayacak.