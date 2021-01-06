Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OYAK, 2021’in ilk stratejik yatırımını gerçekleştirdi. OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecisi, refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit’i satın aldı. Gözde Girişim tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, yüzde 49’u Yıldız Holding AŞ’ye, yüzde 51’i ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’ye ait olan Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 100’ünün ilgili yasal onaylar alındıktan sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ’ye, 340 milyon ABD doları işletme değeri üzerinden devri için anlaşma imzalandı. Bu süreçte Yıldız Holding ve Gözde Girişim’e, Ünlü & Co tarafından münhasır finansal danışmanlık hizmeti verildi. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem “Zengin rezerv ve ham madde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize ham madde tedariki anlamında fırsatlar oluşturulması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşıdık” dedi. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü de “Gözde Girişim’in 2012 yılında satın aldığı Kümaş Manyezit, holdingimiz bünyesinde bulunduğu süre içinde büyük değer kazandı. Kümaş, toplam satış miktarını 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırmayı başararak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı. Erdemir çatısı altında Kümaş’ın başarılarının artarak sürmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.