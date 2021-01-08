Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobaoğlu ANKARA

Katı atık bertarafı yapan ITC şirketinin Genel Müdürü Tolga Akdağ, Ankara Sincan’da kurulu tıbbi atık bertaraf tesislerinde yıllık 9 bin ton tıbbi atığı yakarak imha ettiklerini söyledi. Akdağ “Tıbbi atıkların toplama, taşıma, depolama ve bertaraf işini tamamen biz yapıyoruz. 7/24 yakma işlemi gerçekleştiriyoruz. Tesiste toplama, taşıma ve denetim personelleri olmak üzere 200 kişi çalışıyor” ifadelerini kullandı. Yakma işleminden sonra çıkan gazı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öngördüğü emisyon standartlarında bacalardan atmosfere bıraktıklarını anlatan Akdağ, şöyle devam etti: 1.100 derecede yakılan atıklardan ortaya çıkan ısıdan da elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu enerji, yaklaşık 3.600 hanenin yani 15 bin kişinin bir yıllık elektriğine denk geliyor. Pandemi döneminde tıbbi atıklar azaldı. Kimse hastaneye gitmediği için miktarı düştü. Yaklaşık 20 milyon PCR ve antikor testini hastane arşivlerinden toplayıp yaktık.