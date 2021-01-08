Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile birlikte insanlar mutfakta daha çok vakit geçirmeye başladı. Evde geçirilen sürenin artmasıyla beyaz eşya ve TV satışları rekor kırdı. Vestel CEO'su Turan Erdoğan pandemi döneminde en çok televizyon ile buzdolabı satışlarının arttığına dikkat çekerek “ABD'de yapılan bir araştırmada insanların yüzde 20'si bir hobi edinmiş. Bu hobilerin yüzde 40'ı da yemek pişirme ile ilgili. Yemek için sipariş veriyorlar ama ellerindeki fırın ve buzdolabının eski kaldığını görüyorlar. Dolayısıyla beyaz eşyaya ciddi talep oldu. İhracat ve iç satışta iyi bir yıl geçirdik” dedi.

FAZLASI OLSA ONU DA SATARDIK

Erdoğan, TV tarafında ise rekor düzeyde satış yaptıklarını belirterek “TV satışlarında çift haneli bir artış oldu. Bu dönemde ürettiğimizden fazlasını satacak durumdaydık. Öyle de oldu. Ürettiğimiz tüm TV'leri sattık. Yıl sonuna yani aralıktan ocak ayına belli bir stokla gireriz. Sektör en fazla üretimi son çeyrekte yapar. Aralık ayında 900 bin ila bir milyona yakın TV üretimi olur. Bunun 300-400 bini ocak ayına devreder. Bu yıl ocak ayına devreden stok miktarı 20 binin altında kaldı. TV’de ciddi bir talep patlaması yaşandı” diye konuştu.

DİJİTAL MAĞAZALAR AÇACAĞIZ

Turan Erdoğan, 2021 yılı beklenti ve planlarıyla da ilgili olarak da şunları kaydetti: 2021de dijital dönüşüme ağırlık vereceğiz. Siparişin alınmasından üretim, lojistik ve tüketiciye kadar tüm süreçleri dijitalleştiriyoruz. Endüstri 4.0'da yüzde 90'lara ulaştık. Bu dönüşüm devam edecek. Vestel Ekspres mağazalarına yenilerini ekleyeceğiz. Bugüne kadar merkezi yerlerde 40'a yakın mağaza kurduk. Beklentilerimizin ötesinde rağbet gördü. Sayılarını hızla artıracağız.

1.500 YENİ İSTİHDAM

Tüm dünyada yaşanan kuraklığa da dikkat çeken Erdoğan “Sürdürülebilir ürünler konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Hem çamaşır hem bulaşık makinelerimiz en az suyu tüketiyor. Türkiye'deki eski bulaşık ve çamaşır makineleri yeni nesil makinelerle değiştirilse en az yedi kasabanın tasarrufu yapılabilir” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca bu yıl 1.500 kişiyi istihdam ettiklerini ifade ederek yeni yılda da yatırım ve istihdamı artıracaklarını açıkladı.

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler de yeni yılda akıllı evlere odaklanacaklarını dile getirerek şu bilgileri verdi: Vestel Vfit ailesi ile yeni bir konsept oluşturuyoruz. Şu an için akıllı saat ve akıllı uyku ışığından oluşuyor. Bir de WiFi ailemiz var. Vfit uygulaması üzerinden beyaz eşyaları yönetebileceksiniz.

BEYAZIT ÖZTÜRK VESTEL'İN MARKA YÜZÜ OLDU

Yeni dönem iletişiminde Beyazıt Öztürk’ün temsil edeceği Vestel, artık dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerinin taleplerine “Vestel’le olur, Neden olmasın?” diyerek cevap verecek. Vestel’in yeni mottosunun kendisiyle tamamen örtüştüğünü ve Vestel’in yeni reklam yüzü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Öztürk “Vestel, Türkiye’nin adını dünyanın dört bir yanına ulaştıran küresel bir marka. Öyle ürünler var ki, birine bahsettiğinde ‘Bu kadar da olmaz’ diyebiliyor. Ama inanın Vestel’le olur. Manisa’da yer alan, dünyanın en büyük fabrikalarından biri Vestel City’i ziyaret ettiğimde bunu çok iyi anladım. Vestel ile birlikte 2021 yılında birçok sürprizle karşınızda olacağız” dedi. “Beyaz eşya seçerken seçiminde nelere dikkat edersiniz?” sorusuna ‘Beyaz olması’ şeklindeki cevabıyla herkesi gülümseten Öztürk “Aslında ben çok sık beyaz eşya değiştirmiyorum. Ancak alırken dayanıklı olmasına ve uzun yıllar kullanılmasına dikkat ediyorum. Taşıması kolay başımı ağrıtmayan ürünleri tercih ediyorum” diye konuştu.