Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verileri de otomotiv sanayinin salgından etkilenmiş olmakla beraber, geçen yıl güçlü bir performans gösterdiğini ortaya koydu. ODD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar geçen yıl yüzde 61,3 artışla 772 bin 788 adet oldu. OSD verilerine göre de 2020 yılı ocak-kasım döneminde toplam üretim yüzde 13 ve otomobil üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 148 bin 240, otomobil üretimi ise 762 bin 743 düzeyinde gerçekleşti. TİM verilerine göre ise geçen yıl otomotiv endüstrisinin ihracatı pandemi etkisiyle önceki yıla göre yüzde 16,5 daralmaya 25 milyar 548 milyon 566 bin dolar oldu. Tüm bunlara karşın otomotiv sektörü, 2020'de Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 15,1 pay alarak ipi göğüslemeye devam etti. Sektörün ihracatının yüzde 77,3'ü Avrupa ülkelerine yapılırken, en büyük pazar, 3 milyar 571 milyon 447 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu.