Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftaların zam şampiyonu yumurtanın 1,30 TL'ye kadar ulaşan fiyatında üreticinin sorumlu tutulmaması gerektiği belirtildi. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkanı Müjdat Sezer, son günlerde hızla yükselen yumurta fiyatları sebebiyle üreticinin hedef tahtasına konulduğunu belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Sezer "Marketler, üreticiden 65 kuruşa çıkan yumurtanın üzerine iki kat fiyat koyarak 1 lira ile 1.30 lira arasında fiyatlardan satıyor. Durum böyle iken üreticiyi suçlamak hiç adil değil" dedi.

Son 2 yıldır birçok üreticinin para kazanamadığı için kapanmak zorunda kaldığını söyleyen Sezer "Yem olarak kullanılan ve daha önce tonu 400 dolardan satılan soya küspesi, dünya piyasalarında 600 dolara çıktı. Ayçiçeği küspesi de 200 dolardan 300 dolara yükseldi. Aşı ve ilaç da dolarla birlikte fırladı. Hammadde bu kadar artarken, sadece yüzde 10 kazanan üreticinin bu kazancına göz dikilmemeli. Yumurtanın kilogramı üreticiden 10 liraya çıkıyor" diye konuştu.