Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye son dönemde madencilikte ciddi hamleler yapıyor ve güzel haberler alıyor. Karadeniz’de gaza ulaşılmasının ardından, geçtiğimiz haftalarda da Gübretaş'a ait Bilecik'teki maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın bulunmuştu. Yeni altın rezervlerine dikkat çeken Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk, "Çanakkale Kirazlı’da, Balıkesir Gedik Tepe’de, Ağrı ve Artvin'de altın madeni projeleri var. Bunlar ileri aşamada projeler. Bir iki yıl içinde işletmeye açılabilecek. Bu saydığım projelerin toplam büyüklükleri 20 milyar doları aşıyor. Böyle bir ekonomik büyüklük Türkiye’yi harekete geçirecektir. Bütün ülkeler birbirinden hammadde almak zorundadır. Doğalgaz, petrol gibi ürünleri biz ithal ediyoruz. Bu anlamda bakıldığında, almak zorunda kaldığınız hammaddeleri, kendimizde bulunanlarla karşılayacağız. O sebeple altın üretiminin kesintisiz yürütülmesi gerekiyor. Bunlar, bizim ülkemizin yer altı kaynaklarıdır. Anamızın ak sütü gibi helaldir” açıklamasında bulundu.

Zaman zaman altın madenciliğine karşı önyargıların alevlendiğini hatırlatan Şentürk, “Mesela Çanakkale’nin Kirazlı bölgesinde yaşananlar, iletişim sıkıntısıyla alakalı. Burada yapılacak madencilik insanlarımız tarafından iyi anlaşıldığı takdirde kısa zaman zarfında tekrar aktif hâle gelecektir. Bulunan yer altı kaynağı bu memleketin ortak varlığıdır. Bunun üretilmesinden ortaya çıkacak kaynak, bu ülke içerisinde değerlendirecektir. Bu ülke her yıl 160 ton civarı altın ithal ediyor. Hedefimiz, bu arada oluşan cari açığı kapatmaktır. Biz üretelim ki döviz de verip bunları dışarıdan almayalım” dedi.