Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk Telekom 5G'de oyun kurucu olmakla kalmıyor, geliştirdiği yerli akıllı ürünleri tüm dünyaya ihraç ediyor. Türk Telekom şirketlerinden Argela’nın yeni nesil şebeke çözümleri sağlayan iştiraki Netsia’ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü (RIC-Radio Intelligent Controller) teknolojisi, ABD'li Juniper tarafından ürünleştirilerek tüm dünyanın kullanımına sunulacak. Baz istasyonlarının dilimlenmesini sağlayan RIC teknolojisi sayesinde hizmet sağlayıcılar deprem gibi acil durumlarda 5G kapasitelerini bulut üzerinden sanallaştırma yoluyla farklı bölgelere aktarabilecek. Böylece telefon görüşmelerinde sıkıntı yaşanmayacak.

İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Juniper’in yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda dünyanın lider şirketlerinden biri olduğunu belirterek "Merkezi ABD'de bulunan Netsia yakınsama teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir AR-GE firması. Bugüne kadar Open RAN ve 5G alanında geliştirdiği teknolojiler ile 20’nin üzerinde patente sahip. Bu iş birliği ile Netsia'ya ait RIC ürünleri Juniper tarafından dünyaya açılmış olacak. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosunun da Juniper ekibine dâhil olacak. 2021 sonundan itibaren Juniper’in ürün ve çözümlerini tüm dünyaya dağıtımına başlanacak. Biz de Türk Telekom olarak yıl sonuna kadar RIC ürünleri kullanmaya başlayacağız" dedi.

HAYAT KURTARAN ÇÖZÜMLER

Önal, Netsia ile küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak OpenRAN teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını dile getirdi. Netsia’nın geliştirdiği yazılımların geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sunduğunu ifade eden Önal "Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hâle getiren kritik işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyor. 5G'nin beyni de diyebiliriz. Bu yeni dilimleme teknolojisi ile baz istasyonunu bulut üzerinden sanal olarak programlayarak istenilen baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede afet anlarında ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek ve sadece belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün olacak. Mesela Maslak daha çok ofislerin yer aldığı bir bölge. Gece insanlar evlerine gittiğinde baz istasyonundaki atıl kapasiteyi bu teknoloji sayesinde hastanelere ya da başka yerlere aktarmak mümkün olacak. İzmir depremini hatırlayalım. Atıl kapasite deprem bölgesine aktarılabilecek. Bunu kablolu yada kablosuz tüm şebekelerde yapmak mümkün" diye konuştu. Önal ayrıca Juniper ve Netsia'nın bu iş birliğimizi SDN özellikli genişbant erişim alanına taşımak için şimdiden çalışmalara başladığına dikkat çekerek “Fiber altyapımız ile 5G’ye hazırız. Bu alanda Türkiye'yi dünyada öncü yapmak istiyoruz. 5G’nin standartlarını belirleyecek teknolojiye ve güce sahibiz” ifadelerini kullandı.

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim ise şöyle konuştu: Juniper olarak, 5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inanıyoruz. Pazarın şuan küçük ama bir kaç yıl içerisinde pazar elde edeceğiz. RIC 5G'de yeni fırsatlara kapı aralayacak. RIC ile altı yıl içerinde 10 katı büyüme bekliyoruz.