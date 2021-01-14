İlan sayısı normalleşme dönemine geçiş ayı olan haziran itibarıyla ise yüzde 22 arttı. 2020’de bilişim sektöründe en fazla aranan pozisyonlar ise yazılım uzmanı, grafiker, bilgi işlem uzmanı, bilgisayar mühendisi ve java yazılım uzmanı oldu. Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal “Pandemi etkisiyle dijitalleşmenin hızlanması, e-Ticaret hacminin büyümesi ve alışverişlerin internet üzerinden yapılması gerekliliği bu alandaki yetenek ihtiyacının katlanarak artmasına neden oluyor” değerlendirmesini yaptı.
Bilişimde iş arayanlar salgından etkilenmedi
14.01.2021 - 04:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 04:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilişim sektörü salgının olumsuz ekonomik sonuçlarından en az etkilenen sektör olurken, önceki yıla göre iş ilanı sayısında yüzde 8 artış oldu.
Etiketler : bilişim sektörü,
759814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/759814.aspx
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