Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlan sayısı normalleşme dönemine geçiş ayı olan haziran itibarıyla ise yüzde 22 arttı. 2020’de bilişim sektöründe en fazla aranan pozisyonlar ise yazılım uzmanı, grafiker, bilgi işlem uzmanı, bilgisayar mühendisi ve java yazılım uzmanı oldu. Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal “Pandemi etkisiyle dijitalleşmenin hızlanması, e-Ticaret hacminin büyümesi ve alışverişlerin internet üzerinden yapılması gerekliliği bu alandaki yetenek ihtiyacının katlanarak artmasına neden oluyor” değerlendirmesini yaptı.