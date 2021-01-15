Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perakende mağazacılıkta son dönemde yaptığı ataklarla hızla büyüyen ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan İhlas Mağazaları, önemli bir başarıya daha imza attı. İhlas Mağazaları, 100'üncü şubesini İzmir’de açtı. Düzenlenen törende konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz "2020’ye 35 mağaza ile başladık. Pandemiye rağmen bu sayıyı 100'e çıkardık. 2021 sonu hedefimiz, 150. mağaza açılışımızı gerçekleştirmek. Hedeflerimizi bu kadar rahat dillendirmemizin sebebi, çalışan personellerimize olan güvenimiz ve onların mevcut başarısıdır" dedi.

AKTİF MAĞAZACILIK

İzmir’in son zamanlarda ciddi atılım içerisinde olduğunu ifade eden Genel Müdür Orhan Korkusuz "Bu şehir, aynı zamanda en çok İhlas Mağazasının olduğu bölge noktasına geldi. Mağazalarımız, Türkiye’de farklı bir konsept ile hareket edecek. Biz pandemi döneminde çok fazla zarar gören mağazacılık alanında büyümelerimizi gerçekleştirirken, büyük bir inanç ile hareket ettik. İhlas bayrağını Türkiye’nin her yerinde layık olduğu yere çıkarma amacındayız. Bu noktada da pasif mağazacılığa inanmıyoruz. Aktif bir mağazacılık anlayışını Türkiye’de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda ekibimizle istişareli hareket ettik, kendimize inanıyoruz. İhlas Holding olarak aslında genetik kodlarımızdaki alışveriş dürtüsünü burada yansıtmak istiyoruz. Geleneklerimizden kopmayan bir vizyona sahibiz. Müşterilerimiz bizden ürün satın aldıklarında 'Bu ay taksitimi ödeyemeyeceğim' dediği zaman; biz 'Olur abi' ya da 'Olur abla' diyebilecek kadar onlara yakınız. Farkımız bu. Alışverişin yapılmasından sonra tüm ilişkilerin bittiği bir anlayışa sahip değiliz. Halkımızın tüm ihtiyaçlarını bir dost sıcaklığıyla karşılamak isteyen, alışverişin sonlanması ile biten bir müşteri ilişkisine inanmayan, buradan bir dostluk penceresi açan niteliklere sahibiz. Bu durum, Türkiye’de mağazacılık konusunda unutulmaya yüz tutan bir bakış açısı. Ancak biz İhlas Holding olarak unutmadık ve bunu sahaya koyuyoruz" diye konuştu.

YENİ MAĞAZALAR İŞSİZLİĞE DE MERHEM OLACAK

2021'DE 600 YENİ İSTİHDAM

İhlas Mağazaları, 2021'de açılacak yeni şubeleri ile ciddi bir istihdama da imza atacak. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz "Bu sene 600 yeni istihdam planlıyoruz. Biz, işine kendi işi gibi asılacak ekip arkadaşlarımızı her zaman aramıza bekliyoruz. Bizde çalışma fırsatı hiçbir zaman bitmiyor. Türkiye’nin her yerinde çalışmak isteyen, iş arayan herkesin, İhlas noktalarına gidip bu konudaki isteklerini bildirmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. İhlas Pazarlama İzmir Temsilcisi Erhan Arslan ise 100. İhlas Mağazasının şehirlerinde açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek "İzmir ve Çiğli halkına hayırlı olsun. Mutfak ve elektrikli ev aletlerinde bir evin ne ihtiyacı varsa, halkımıza sunmanın sevincini yaşıyoruz. Ürünlerimiz içinde, Dünya Tasarım Ödülü'ne sahip 'Reverse Osmosis' su arıtma cihazlarımıza çok güveniyoruz. Su kalitesini de hissettirmek adına, mağazamıza gelen müşterilerimize anında sunum yapabileceğiz" dedi.