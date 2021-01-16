İstanbul Kapalıçarşı’da 443,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,80 liradan, 2 bin 923 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 944 liradan, 404,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,50 liradan, 2 bin 856 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 876 liradan, bin 428 liradan alınan Yarım Ziynet bin 438 liradan ve 714 liradan alınan Çeyrek Ziynet 719 liradan satıldı.
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram ve çeyrek fiyatı (16 Ocak 2021 altın fiyatları)
16.01.2021 - 15:59 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,80 lira oldu.
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760413 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/760413.aspx
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