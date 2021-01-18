İstanbul Kapalıçarşı’da 442,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443 liradan, 2 bin 918 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 939 liradan, 403,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407,80 liradan, 2 bin 852 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 872 liradan, bin 426 liradan alınan Yarım Ziynet bin 436 liradan ve 713 liradan alınan Çeyrek Ziynet 718 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
18.01.2021 - 18:22 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443 lira oldu.
Etiketler : altın,
760874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/760874.aspx
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