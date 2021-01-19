Dolar, spot piyasada 7,46 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL alış fiyatı 7,4624 lira, satış fiyatı 7,4672 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 9,0244 lira alış fiyatı, 9,0413 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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Dolar, spot piyasada 7,46 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL alış fiyatı 7,4624 lira, satış fiyatı 7,4672 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 9,0244 lira alış fiyatı, 9,0413 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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