Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp'ın veri gizliliği kararı sonrası BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman’da tüm rakiplerini geride bırakarak Google Play Store’da birinci sıraya yerleşti. Toplamda 65 milyondan fazla indirilen BiP’in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı ise sekiz milyona yaklaştı. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, BiP’e yurt dışından da yoğun talep geldiğini belirterek “Önümüzdeki günlerde uygulamamıza eklenecek yeni yetenekler sayesinde BiP hem Türkiye hem de dünya çapında tercih edilen bir uygulama olmaya devam edecek” dedi.