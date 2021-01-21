WhatsApp'ın veri gizliliği kararı sonrası BiP, Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman’da tüm rakiplerini geride bırakarak Google Play Store’da birinci sıraya yerleşti. Toplamda 65 milyondan fazla indirilen BiP’in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı ise sekiz milyona yaklaştı. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, BiP’e yurt dışından da yoğun talep geldiğini belirterek “Önümüzdeki günlerde uygulamamıza eklenecek yeni yetenekler sayesinde BiP hem Türkiye hem de dünya çapında tercih edilen bir uygulama olmaya devam edecek” dedi.
BiP, Müslüman ülkelerin tercihi oldu
21.01.2021 - 03:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yerli iletişim platformu BiP’i sadece Türkiye’de değil dünya genelinde özellikle de Müslüman ülkelerde üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.
Etiketler : BiP,Ataç Tansuğ,
761449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761449.aspx
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