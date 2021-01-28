Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye'nin 21 kentinde 37 mağazada 4500 çalışanıyla faaliyette bulunan, otel ve restoranlar aracılığıyla 20 milyon tüketiciye ulaşan şirket, yerelleşme ve Türkiye'de yetişen ürünlerin tanıtılıp dünyada bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışma yapıyor. Şirketin 30, yılı sebebiyle online ortamda bir araya geldiğimiz Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng “Bir kadın olarak mutfak kültürümüzün, yerel ürünlerimizin desteklenmesi konusunda çaba göstermek bana gurur veriyor. Sözleşmeli tarımla kaliteli ürünün marketimize gelmesini sağlarken üreticiyi desteklediğimiz iş tarzımızın yanı sıra yerel ürünlere desteğimizi artırıyoruz. Yerel ürünlerde yüzde 54'ten yüzde 76'ya çıkmış durumdayız. Gülpembe domates, Diyarbakır karpuzu, Taşköprü sarımsağı gibi ürünlere özel önem veriyoruz. Yerel tohumu destekliyor, yerel tohumdan yetişmiş ürünlere yüzde 100 alım garantisi veriyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin restoran menülerine girmesini teşvik ediyoruz. Biz Taşköprü sarımsağını desteklemeye başladığımızda birçok yerde Taşköprü yerine Çin sarımsağı ekilmeye başlamıştı. Biz destek için dondurulmuş sarımsak hizmetiyle şeflere kolaylık sağlarken ürüne hassasiyeti artırdık” dedi. Metro ayrıca Türkiye’nin gastronomi turizminde öne çıkmasına destek için de çalışma yaptığını, ette ve balıkta da yüzde 100 izlenebilirliği sağlayarak ürün güvenliği ve güvenirliğini de gündemde tuttuğunu açıkladı.

Coğrafi işaretliler ihracatta öne çıktı

Zile pekmezinden Taşköprü sarımsağına, Bursa bıçağından Bursa siyah incirine kadar binlerce ürünü ihraç etme konusunda da inisiyatif üstlenen Metro'nun CEO’su Türüng "Ülkemizin gastronomi açısından da öne çıkmasını sağlamak istiyoruz. Coğrafi işaretli ürünler projemizle 160'ın üzerinde ürünü raflarımızda satışa sunuyoruz. Metro’nun faaliyette olduğu 10 ülkede, 2018'den bu yana Malatya Kayısısı, Aydın İnciri, Finike portakalı, Sultaniye üzümü, Bursa siyahı olmak üzere 12 bin 500 ton coğrafi işaretli ürünü ihraç ettik. 120 restoranın menüsünde coğrafi işaretli ürün kullanımını sağladık, farkındalığa imza attık” dedi.

Yerel tohumda alım garantisi

Metro, yerel ağaçların korunması için, yerel tohumun güçlenmesi için yaptığı çalışma kapsamında yerel tohumla üretilen ürüne yüzde 100 alım garantisi veriyor. Aynı garanti, kan portakalı gibi yerel ağaçlardan gelen ürünlerin alınmasında da geçerli. Şirket ayrıca kooperatifler aracılığıyla gelen ürünlere de öncelik veriyor.

Pandemide ‘önce insan sağlığı’ dedi

Metro CEO’su Sinem Türüng “Pandeminin hemen başında çalışanlarımıza hijyen ürünlerimizi ulaştırdık. Maske satışımızı kârsız yaptık. Ardından 22 iş ortağımızla kampanya yaptık, 55 ilde 1.500 işletmeye 10 milyon TL'ye yakın ürün desteği sağladık. Alışveriş yapana paket serviste kullanacağı çekler hediye ettik. Esnaf o çekleri Metro’dan alışverişte kullanabildi” dedi.