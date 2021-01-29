Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece aralıkta 28,1 milyar liralık sabit yatırım öngören 1.181 proje, teşvik belgesine bağlandı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 1,9 milyar dolarlık makine ve teçhizat kullanımı öngörüldü. Ayrıca bu yatırımı yapacak olanlar, 30 bin kişilik istihdam taahhüdünde bulundu. Yine sadece aralık ayında 1 milyar liranın üzerinde dört yatırım öne çıktı. En yüksek teşvik belgeli yatırım, 4,2 milyar lira ile Maxicells ilaç firmasından geldi. Şirket, İstanbul’da ilaç fabrikası kuracak. Aynı dönemde Dicle Elektrik muhtelif şehirlerde enerji temini için 1,5 milyar liralık, Park Cam firması Bilecik’te cam şişe üretimi için 1,1 milyar liralık ve Nemport Liman da İzmir’de liman işletmeciliği işi için 1 milyar liralık yatırım teşvik belgesi aldı.