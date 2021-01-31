Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi ve borçların yeniden yapılandırılmasında son saatlere girildi. SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş "Cumhurbaşkanı’mız tarafından yapılandırma için son başvuru tarihi 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksitin son ödeme tarihi de 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştı. İşveren ve sigortalılarımızın, Ağustos 2020 ve öncesi dönemlere ait SGK borçları da yapılandırma kapsamında bulunuyor" dedi. Bu fırsatın kaçırmaması çağrısında bulunan Murat Göktaş "Başvurularınızı e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla, sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz. Yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle online kanallardan yapılmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

BÜYÜK KAZANIMLAR

SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, yapılandırmadan faydalanacak olanların edineceği kazanımları da hatırlatarak şöyle devam etti: Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın, geçmiş dönem borçlarına gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE farkı uygulanacak. Böylece daha uygun şartlarda ödeme imkânına kavuşacaklar. Borcunu peşin ödeyen işverenlerimiz için Yİ-ÜFE'nin %90'ı; taksitle ödeyen işverenlerimiz için de Yİ-ÜFE'nin %50'si siliniyor. Taksitle ödemeyi tercih edenler, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit vadede ödeme yapabilecekler. Borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya da devam edecek. İcra işlemleri durdurulacak. İlk taksitin ödenmesi hâlinde de 'borcu yoktur' yazısı alınabilecek.

EMEKLİLİK İMKÂNI

Murat Göktaş, emekli olabilecek sigortalılara yönelik SGK ile kamu bankaları arasında kredi iş birliği protokolü imzalandığını da söyledi. Göktaş “Yapılandırılan borcun kredi kullanılarak ödemesi hâlinde, aylık bağlanabilecek sigortalılarımız emeklilik imkânına da kavuşacak" dedi.