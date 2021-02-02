Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye'nin ilk buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, ilk fırınının üreticisi olan Arçelik, yolculuğunun yeni döneminde doğa ve çevreyi önceliği yaptı. 2000'li yılların başında teknoloji odaklı döneme adım atıp Çelik isimli robotuyla bunu simgeleyen, 2015'te Çelik ve Çeliknaz'ı evlendirirken 'Aşk ile Yap' kampanyasını kullanan Arçelik, yeni dönemde de 'İyiliği aşkla tasarlar' diyor. Yapılacak en büyük iyiliğin, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa, temiz bir dünya bırakmak olduğundan hareket eden Arçelik, yeni tanıtım kampanyasını da buna göre şekillendirdi ve çalışanlarından gelen fikirlerle sıfır atık yolculuğuna başladı. Dayanıklılığı bilinen yumurtadan buzdolabı yumurtalığı, yine çok önemli bir materyal olan pet atığını çamaşır makinelerinin kazanında kullanan marka, atıkların çöp olmadan değerlendirilmesi hedefiyle dünyaya 'iyilik' adımları attı ve bu projeleriyle çeşitli ödüller kazandı.

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ve Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, yeni dönemin stratejileri belirlenirken bir araştırma yapıldığını belirterek "Katılımcıların önemli bir bölümünün 'iyi marka' tanımında çevrecilik, sosyal sorumluluk, insan ve doğaya zarar vermeyen çalışmalar var. Biz de buradan hareket ettik. Yeni reklam filmimizde cast kullanmadık, fikir veren çalışanlarımızla filmimizi oluşturduk" bilgisini verdi.

İŞTE YENİ ÜRÜNLER

¥ Arçelik, pet kazanlı çamaşır makinesi ve kurutucu üretti. Yapımında geri dönüştürülmüş pet şişe kullandı. Şimdiye kadar 42 milyonu aşkın geri dönüştürülmüş pet şişe kullanıldı.

¥ Buzdolabında mısır nişastası, şeker kamışı gibi maddelerden geliştirilen dayanıklı plastik parçaları kullanıldı. Ayrıca yumurta kabuklarını biyolojik ham maddelerden üretilmiş plastiklerle birleştirip yüzde 100 biyolojik içerikli buzdolabı yumurtalıkları üretildi.

¥ Atık balık ağları yine biyolojik hammadde içerikli plastiklerle bir araya getirildi, beyaz eşyalarda, elektrik süpürgelerinde kullanıldı.

¥ Yıkama sırasında çıkan mikrofiber parçacıklar deniz canlılarına zarar veriyor diye, bunları engelleyen çamaşır makinesi üretildi. Mikrofiber filtresi saha denemesi aşamasında.

¥ Bir ton kâğıdın dönüşümü 17 ağacı kurtarıp 26 ton su israfını önlüyor. Bu sebeple ürün kutuları, yüzde 100 geri dönüştürülmüş kâğıttan üretiliyor.