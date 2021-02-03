Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin ‘Aldatıcı Ticari Uygulamalar’ başlıklı bölümüne “Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” maddesi eklendi.

Yönetmelik 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bakan Pekcan: Hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına idari para cezası uygulanacak. Düzenleme ile hem tüketicilerimiz hem de söz konusu uygulama nedeniyle haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak”