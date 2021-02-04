Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Online muhafazakâr giyim platformu Modanisa, çalışanlarını ‘hissedar’ yaparak ödüllendireceğini açıkladı. 5 kıtada 140 ülkeye gönderim yapan, 6 dilde hizmet veren ve yıllık 200 milyon ziyaretçiye ulaşan şirket, nisan ayında yönetim kurulunun aldığı kararla 5,19 milyon TL değerindeki hisseyi üst yönetim hariç 600 çalışanla paylaşmak için hisse havuzuna aktardı. Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, kuruldukları 2011’den bu yana çok önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, bu büyümede Modanisa çalışanlarının emeğinin çok önemli olduğunu ve bu nedenle yaşadıkları büyümeden çalışanların da pay alması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Türe “Çalışan Hisse Havuz Programı, dünyanın birçok ülkesinde görmeye, duymaya alıştığımız bir durum. Çalışanları şirketin geleceğine ve hayallerine ortak eden, mutluluğunu ve bağlılığını artıran bu uygulama ise ne yazık ki ülkemizde kurumsallaşmış bir program değil. 10. yılımıza girerken Modanisa olarak bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

ŞİMDİDEN %60 DEĞERLENDİ

Modanisa’nın Türkiye’den çıkan ilk küresel online moda markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan Türe “Bu yolda çalışanlarımızın katkısı, bağlılığı ve mutluluğuyla çok daha güçlü olarak ilerleyeceğimizden hiç kuşkumuz yok. Modanisa bu heyecanlı yolculuğunda belirli dönemlerde yatırımlar aldı ve almaya devam edecek. Yatırım alma sürecinde şirket değerlemesi yapılırken Modanisa’nın maddi varlıkları dışında marka değeri, müşteri potansiyeli ve insan kaynağı değeri gibi konular da değerlemeye dâhil edilerek bir hesaplama yapılıyor. Bu hesaplama yatırımcıların belirlediği oranlarla çarpılarak şirket değeri ve bu değer üzerinden de hisse senedi değeri belirleniyor. Tahmini 8 milyon TL civarında havuz hisseyi, hâlen bu heyecanlı yolculuğun bir parçası olan tüm Modanisalılarla paylaşacağız” dedi. Çalışanlara aktarılan hisselerin değerinin şirketin borsaya açılacağı 2025’e kadar 80 milyon TL’nin üzerinde olmasını hedeflediklerini aktaran Türe, havuzdaki hisselerin değerinin nisandan bu yana yüzde 60 arttığına işaret etti. Devletin de çalışanların şirkete ortak olması konusunda yasal çalışması olduğunu belirten Kerim Türe “Bu yasalaşırsa ilk adım atan şirketlerden biri olacağız. Hisse vermek daha da kolay hâle gelecek” ifadelerini kullandı.

NASIL YARARLANILACAK?

Programa dâhil olmak için çalışanların, en az 1 yılını Modanisa bünyesinde doldurmuş olması ve program için belirlenen tarihte hâlen Modanisa dâhilinde çalışıyor olması gerekiyor.

Havuz hissesi değeri miktarı, çalışanların Modanisa’da geçirdiği süreye ve kıdeme bağlı olarak belirlenecek.

Çalışanların Modanisa’da sergilediği başarılı çalışma performansı, havuz hissesi değeri miktarından alacağı payı artıracak.

Modanisa çalışanlarının havuz hissesi değerinden alacakları tutar, şirket değerindeki artış doğrultusunda artacak.

HEDEF 450 MİLYON KADIN

Geçtiğimiz aylarda Malezya’da lansman yaptıklarını belirten Kerim Türe, şöyle konuştu: Güneydoğu Asya’da yaklaşık 300 milyonluk Müslüman ağırlıklı bir nüfus var. Malezya, o bölgenin en gelişmiş ekonomilerinden biri. Ayrıca 32 milyon Malezyalı nüfusun 26 milyonu aktif internet kullanıcısı ve 16-64 yaş arasındaki Malezyalı kullanıcıların yüzde 80’i online alışveriş yapıyor. Malezya bu nedenle bizim için çok önemli bir ülke. Bu lansman süreci öncesinde hizmet verdiğimiz dil sayısını da 5’ten 6’ya çıkardık. Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve artık Malezya ile Endonezya’da yaygın olarak konuşulan Bahasa dilinde de hizmet veriyoruz. Modanisa’nın hedefi, 5 kıtadaki 140 ülkeden müşteriye alışverişlerini ulaştıran bir marka olarak, Müslüman dünyadaki 450 milyon kadının tamamına ulaşabilmek ve İstanbul’dan doğan global bir marka olarak İstanbul’u, dünyada modest giyimin önemli merkezlerinden biri hâline getirmek.

MUHAFAZAKAR GİYİM PAZARI DARALIRKEN BİZ BÜYÜDÜK

Pandemi döneminde uçakları dolmuş gibi kullanarak ihracat yaptıklarını ifade eden Kerim Türe “Modanisa olarak ciromuzun yaklaşık yüzde 80’i yurt dışına yaptığımız e-İhracat’tan geliyor. Pandemi döneminde hava yollarının kriz nedeniyle yatan yolcu uçaklarını kiralayarak, koltuk üzeri bagajlardan yolcu koltuklarına kadar, uçakta koli koyulabilecek her yeri doldurarak ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırdık. Geçmişte 14-15 gün iken iade süresi 60 günlere kadar çıktı. İade sürelerinin artırılması satın almayı pozitif etkiledi. Mart - temmuz arası dönemde bu yolla 35 milyon doların üzerinde dış satış yaptık. Sonuçta muhafazakâr giyimin global hacminin yüzde 15-30 aralığında daraldığı 2020 yılını büyüyerek kapattık” değerlendirmesini yaptı.