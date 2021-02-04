Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk açıkladı! O ödemeler 9 Şubat'ta başlıyor
04.02.2021 - 10:30 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,Nakdi Ücret Desteği,
765076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765076.aspx
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