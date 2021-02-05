Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneğinin (GİGDER), Türkiye’ye yatırım yapan 48 ülkeden 410 uluslararası yatırımcıyla yaptığı araştırmada; yatırımcıların yüzde 92,7’sinin satın aldığı gayrimenkullerini elinde tutttuğu, sadece yüzde 7,3'ünün tekrar sattığı, mülkiyet süresinin ise 5,7 yıl olduğu belirlendi. Türkiye’de gayrimenkul satın alma kararını etkileyen en büyük faktörün vatandaşlık edinmek olmadığını gösteren araştırma ile yatırımcı eğilimlerini görerek sektörün ve Türkiye’nin tanıtımına yön verecek stratejiler ile pazarları belirlediklerini kaydeden GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Katılımcıların yüzde 10'u vatandaşlık aldığını, yaklaşık yüzde 15'i başvuru sürecinde olduğunu, yüzde 75'i de 'hayır almadım, başvurmadım, düşünmüyorum' cevabını vermiş. Yani Türkiye'de yatırım yapan her dört yabancıdan sadece biri vatandaşlık amaçlıyor” dedi. Yabancıların bir gayrimenkule ortalama 161 bin 500 dolar, konuta ise 150 bin dolar ödediğini kaydeden Akbal, “Yabancıların yüzde 45'i yatırım, yüzde 30,5'i kısa süreli tatil amaçlı, yüzde 28'i kalıcı hayat, yüzde 28'si vatandaşlık için yatırım yapmış durumda. Yatırımlarda emeklilik oranı yüzde 24, oturma izni yüzde 14” diye konuştu. Araştırmaya göre Ürdünlüler çoğunlukla vatandaşlık ve yatırım, Ruslar ve Almanlar tatil, İngilizler kalıcı hayat kurma amacıyla Türkiye’den gayrimenkul alıyor.