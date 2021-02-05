Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

2019 yılında başlayan program kapsamında geçtiğimiz yıl 12 ilde 1.175 çiftçiye hizmet verdiklerini dile getiren Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu "Geçen yıl 70 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen bir alana etki ettik. Çiftçiler yüzde 26’ya varan oranda verim artışı sağladı. 2020 yılında yapılan her 1 TL’lik yatırımın, 2,78 TL değerinde sosyal getirisi olduğu görüldü. Böylece programın sosyal getirisi bir önceki yıla göre de 2,53 TL’den 2,78 TL’ye yükselmiş oldu. Üçüncü yılımızda kanola çiftçilerini de dâhil ederek, programımızın etki alanını daha da genişleteceğiz. Aynı zamanda ‘Tarlada Sıfır Atık Yönetimi’ projesini hayata geçirdik" dedi. Tarakçıoğlu, dijitalleşme konusunda da önemli adımlar atıldığını belirterek "Çiftçiler dijital toprak analizi, meteoroloji & sulama ve tahmin istasyonu, uydudan tarla sağlığı takibi gibi dijital tarım araçlarından faydalandılar. Tarlaya özel sunulan doğru sulama, gübreleme ve ilaçlama programına uyan çiftçiler, hastalık riskini azaltıp toprak kirliliğinin de önüne geçti. Program sayesinde verim artışının yanı sıra kaynak tasarrufu sağlandı" diye konuştu.

Tarakçıoğlu, çiftçilerin sosyal medya platformlarını da etkin şekilde kullandığına dikkat çekerek "Araştırmalar çiftçilerin yeniliklere açık olduğunu gösteriyor. Çiftçilerde 30 yaş altında bir artış var. Daha çok lise mezunu ve kendilerini modern olarak tanımlıyorlar. Sosyal medyayı yoğun şekilde kullanıyorlar. Facebook kullanımında Türkiye ortalamasının üzerindeler. Twitter ve WhatsApp kullanımında da artış var" ifadelerini kullandı.