Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun görev tanımı değişirken denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması ‘gerektiği hâllerde’ alınacak. Kurulun fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili; üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine savunmasını almadan idari para cezası vermesinin de böylece yolu açılmış oldu. Savunma alınmadan idari para cezası uygulanamayacağına ilişkin hüküm, Yönetmelik’ten çıkarıldı. Resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde Bakanlık, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere yedi günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilebilecek ve bu süre bir defaya mahsus yedi güne kadar uzatılabilecek. Daha önce 10 günden az olmamak üzere savunma süresi veriliyor ve bu süre bir defaya mahsus 10 güne kadar uzatılabiliyordu. Belirlenen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecek. Geçmişte savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı alınamıyor ve uygulanamıyordu.