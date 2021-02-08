Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, salgın nedeniyle tarihinin en kötü yılını geçiren ve yılbaşı alışverişinde de istediği ticari hacmini yakalamayan sektör için 14 Şubat Sevgililer Günü’nün piyasaların hareketlenmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek “Halkımız, özel günlerdeki hediye alışverişini genelde son günlerde, hatta son saatlerde yapıyor. Bu kapsamda kuyumcular gibi hediye alışverişinde öne çıkan sektörler için 13 Şubat Cumartesi günü ve 14 Şubat Pazar günü için Ankara'dan gelebilecek son dakika izin kararı meslektaşlarımızı fazlasıyla sevindirecektir. Böyle bir karar, salgının etkisini gösterdiği 2020 yılında iç ve dış piyasadaki kısıtlamalar ve fuarların yapılmaması nedeniyle ellerinde 5 milyar doları aşkın stok bulunduran kuyumcu meslektaşlarımız için nefes alma imkânı verecektir” açıklamasını yaptı.

12 ŞUBAT ALIŞVERİŞ BAYRAMI!

Kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında marketler ve fırınların açık olduğunu hatırlatan Atayık “Özel izinle vatandaşlarımız da yürüyüş mesafesindeki mahalle kuyumcusuna giderek hem alışverişe katkı sağlayabilir hem de sevdiklerini mutlu edebilir. Özellikle 12 Şubat Cuma günü altın takı ve mücevher alışverişinde hareketliliğin zirve noktasına ulaşmasını öngörüyoruz. Kuyumcular olarak sevgililer için alışveriş bayramını 12 Şubat Cuma günü kutlayacağız” değerlendirmesinde bulundu. Mustafa Atayık, altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin satışlara yüzde 5-10 oranında olumlu yansıyacağına inandıklarını, bunun ilk pozitif etkisinin de Sevgililer Günü alışverişinde görülebileceğini ifade etti.