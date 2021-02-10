Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BEKO tarafından üretilen yaklaşık 4 bin beyaz eşyayı 15 vagonla Rusya’ya getiren tren için karşılama töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını ekonomik temasın oluşturduğuna işaret ederek “Bu ilişkiler her alanda derinleşerek devam etmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koyduğu karşılıklı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Samsar “BTK demir yolu aslında İpek Yolu’nun da önemli bir unsuru. Bu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen bu ilk ihracatı karşılamaktan da memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu. Rusya Demir Yolları Genel Müdür Yardımcısı Sergey Pavlov ise, trenin ikili ticarete önemli katkılarda bulunacağını vurguladı. Seferlerin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği belirtildi.