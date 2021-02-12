Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, geleneksel perakendeciliğin dengeli büyüme ve gelişmesinin sağlanması amacıyla, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin faaliyetine yönelik bir kanun taslağı hazırladı. Buna göre belli nüfusa sahip yerleşim yerlerinde, belli sayıda alışveriş merkezi ve zincir mağaza açılması ve bu işletmeler arasında belli mesafelerin bulunması şartı getirildi. Her 100 bin kişi başına, en fazla 20 bin metrekarelik AVM açılabilecek. İki AVM arasında en az 5 bin metre mesafe olacak.

Küçük işletmeleri rahatlatmak amacıyla da zincir marketler yalnızca nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Nüfusu 2 bin-5 bin olan belediye sınırları içinde en fazla iki zincir market olabilecek ve bu marketler aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olamayacak. 5 binden fazla kişiden sonraki her 5 bin kişi başına, en fazla bir zincir market açılışına izin verilecek. Bakkal, büfe ve market gibi mikro ölçekli işletmelerle 'zincir'ler arasında en az 200 metre mesafe bulunacak. Aynı zincire ait iki market arasında en az 2 bin metre mesafe bulunacak.

Edinilen bilgilere göre; küçük esnafı korumak amacıyla zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak. Zincir marketlerin; tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi bazı ürünleri satmasına da yasaklama getirilebileceği kaydedildi. Böylece zincir mağazaların, bu sektörlerde faaliyet gösteren geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.