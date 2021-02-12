Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin ilgili maddeler gereğince Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.
Sözleşmeli sağlık personelleri alınacak
12.02.2021 - 14:18 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak.
Etiketler : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
767068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/767068.aspx
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