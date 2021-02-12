Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

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