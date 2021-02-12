Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak
12.02.2021 - 16:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 sözleşmeli personel alınacak.
Etiketler : gelir idaresi başkanlığı,
767113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/767113.aspx
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