Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerinde AR-GE yoğun, katma değerli üretim ve ihracatı destekleyici yatırımlara ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek ilave destek vereceklerin açıkladı. Serbest bölgelerde 2020 yılında 11 milyar dolar tutarında ticaret hacmi sağlanırken ihracat oranının pandemi sürecine rağmen yüzde 62 seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Pekcan, ”35 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan serbest bölgelerimiz, gerek sağladığımız vergi ve vergi dışı teşvikler ile gerekse bürokrasinin azaltılması noktasında atılan birçok adım çerçevesinde sektörlerinde önde gelen birçok uluslararası şirketin yatırımlarının bu bölgelerimize çekilmesine imkan sağlamıştır. Bütün serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır. Burada General Electric, Hugo Boss, Pratt&Whitney, TPI Kompozit gibi uluslararası şirketlerin serbest bölgelerimizde aktif yatırımları bulunmakta” dedi.

Pekcan, ihtisas serbest bölgelerinde temel ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla kira, nitelikli istihdam, faiz ve kar payı unsurlarına yönelik ilave destek mekanizmalarının sağlandığını ifade ederek şunları kaydetti:

İhtisas Serbest Bölgelerinde, hâlihazırda sunulan mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak, firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar olan kira harcamalarının yarısını beş yıl süresince destekleyeceğiz. İlk etapta İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde yatırım yapacak yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar için uygulanacak destekleri, ilerleyen dönemlerde diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için de genişletmeyi planlıyoruz. 2020 yılı içinde fiili kuruluşu tamamlanan İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde şu an 30 firma faaliyet gösteriyor. Ülkemizde yüksek teknoloji ihracat oranı yüzde 3,4, serbest bölgelerde ise yüzde 9 düzeyinde. Yazılım ihracatı ise 3 milyar dolar. İhtisas serbest bölgeleri ile bu oranları daha yukarı seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nin haricinde farklı noktalarda yeni ihtisas serbest bölgelerinin kurulması çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Pekcan, “Bu merkezler yabancı yatırımların da adresi olacak. Bu vesileyle özel sektörümüze ve yabancı yatırımcıya seslenerek kendilerini yeni nesil İhtisas Serbest Bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.