Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda nitelikleri belirtilen 28 adet taşınmaz açık teklif usulü ile satış, açık teklif usulü ile kiralama ve pazarlık usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak.
Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü'nden satılık ve kiralık 28 taşınmaz
13.02.2021 - 14:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 28 taşınmazın satış ve kiralama işlemlerini gerçekleştirecek.
Etiketler : Bursa,
767345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/767345.aspx
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