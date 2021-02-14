Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, “Bu günü vatandaşlar evde karşılayacak. Doğal olarak e-Ticaret öne çıktı. Kargo süreci de olduğu için alışveriş biraz erken başladı. Şubat ayı e-Ticaret verileri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 artarak 25 milyar liralık hacmi bulacak” diye konuştu. Hediye listesinde ise çiçek başta olmak üzere mücevher ve elektronik ürünler öne çıkıyor. Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dündar, gül satışlarında geçen yıla göre artış öngörmediklerini belirterek “4,5 milyon civarında gül satışı gerçekleşmesini bekliyoruz. Sevgililer Günü'nün başaktörü elbette gül. Oluşan talep, her yıl olduğu gibi bugün de ithalatla karşılanmaya çalışacak. Bu durum sadece bizim ülkemize özel değil. Geçen sene şubat ayında 3,4 milyon gül ithal edilmişti” dedi.