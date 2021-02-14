Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

2020 yılında ticaret hacmi, 20 milyar 666 milyon olarak gerçekleşti. Bugün tek kapı üzerinden ihracat yapılıyor. Habur'a alternatif olarak gündeme gelen Ovaköy Sınır Kapısı için de somut adımlar bekleniyor. Ovaköy’ün açılması hâlinde ticaret daha da artacak. DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, “Bu sınır kapısı da açıldıktan sonra Irak'a ihracatımızda yüzde 25-50 civarında bir artış olacak” dedi. Irak’la ihracattaki ilk beş şehir arasında İstanbul 2,68 milyar dolar, Gaziantep 1,54 milyar dolar, Mardin 689 milyon dolar, Mersin 632 milyon dolar, Şırnak 469 milyon dolar ile yer aldı. Türkiye Irak’a en çok; mücevherat, un, tavuk eti, mobilya, bisküvi, hijyenik havlu, bebek bezi, yumurta, demir-çelik eşya, salça, plastik boru ve ambalaj ürünleri ihraç etti. Irak’tan ise altın ve petrol tedarik edildi.