Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut durumda bazı projelerde uygulanan ‘hacme göre ücretlendirme’de her bir metreküp suyun ücreti sabit iken, yeni pilot uygulamayla birlikte, bu ücret sabit olmayacak. Kullanılan her birim su artışında veya azalışında ücret artarak veya azalarak uygulanacak. Böylece su kullanım hizmet bedeli, az su kullanıldığında artarak ödüllendiren veya çok su kullanıldığında artarak cezalandıran bir yaklaşımla uygulanacak, bitkinin ihtiyacı kadar su kullanımı teşvik edilecek. Uygulamayla, su kullanıcıları modern sulama yöntemlerine geçiş yaparak su tasarrufu sağlarken, çiftçinin sulama hizmetinden daha da ucuza yararlanması sağlanacak. Bu kapsamda ilk aşamada; Bursa, Eskişehir, Karaman, Çorum, Mersin, Tokat, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon, Sivas, Gaziantep, Muğla ve Çanakkale illerinde 29 adet sulamada, 115 bin 349 hektar alanda pilot çalışma yapılması için hazırlıklar başladı.