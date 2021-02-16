Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesi 2020 ,2019 ve 2018 yılı üretimi olan ilanda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ile ihale saati yazılı muhtelif standartlardaki preseli lif pamuklar 02/03/2021 tarihinde Salı günü saat 14.00’den itibaren, satış şartnamesinde belirtilen hususlara bağlı kalmak şartıyla satışa çıkarılıyor.
Preseli lif pamuk satışı yapılacak
16.02.2021 - 14:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, preseli lif pamuk satışı yapılacağını duyurdu.
Etiketler : Preseli lif pamuk satışı,
768094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/768094.aspx
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