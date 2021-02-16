Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğüne bağlı Polonezköy Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Yöresel Ürün Satış Yeri – 1” İşletmesinin kiralanması işi Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
16.02.2021 - 14:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polonezköy Tabiat Parkı içerisindeki yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek.
Etiketler : polonezköy,
768100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/768100.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER