Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kibar Holding grup şirketlerinden, sandviç panel sektörünün önde gelen kuruluşlarından Assan Panel büyük ölçekli inşaat ve yapı projelerine devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre son olarak Güral tarafından hayata geçirilen seramik fabrikasına ürünlerini sunan Assan Panel, Türkiye'de üretilen ilk ve tek gerçek kepli sandviç panelleri bu projede kullandı. Projede şirketin ürünleriyle 67 bin metrekare çatı ve 23 bin metrekare cephe çalışması yapıldı.

Verilen bilgilere göre birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden korunması ve gerek panel birleşiminde gerek bağlantı elemanlarında zaman içinde yaşanan su sızıntısı problemlerinin yaşanmamasını sağlayan bu inovatif ürün, aynı zamanda kep profillerinin isteğe göre farklı renklerde yapılabilmesi avantajı sayesinde görsel açıdan şıklık sağlıyor. Ayrıca kepli panel kullanılarak minimum yüzde 5 eğimle çatı kaplaması yapılabiliyor. Kep profilinin bağlantı elemanlarını gizlemesi sayesinde cephe paneli olarak da kullanılabilen bu ürün R4 olarak adlandırılıyor.

Şirket tarafından Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika projesine sunulan bir diğer ürün ise W Micro. Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygun olan W Micro, hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği sağlarken, tasarımcılara hayallerindeki görüntüyü sunuyor.