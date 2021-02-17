Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, üretiminde dünya lideri olduğu levrekten, bir önceki seneye nazaran yüzde 7'lik artışla 355,6 milyon dolar gelir elde etti. Türkiye'den en fazla levrek ithal eden ülke, 85 milyon 186 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 58 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 52 milyon dolarla İtalya izledi. Çipura ihracatı ise 2020'de 311 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çipura ihracatında ilk sırada 56 milyon 586 bin dolarla İtalya yer aldı. İkinci sıradaki Yunanistan'a Türkiye, 42 milyon 180 bin dolarlık çipura ihraç etti. Çipura ihracatında Hollanda ise 41 milyon 590 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti.