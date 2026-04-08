İhlas Haber Ajansı
Sel felaketinde ölmüşlerdi! Kimlikleri belli oldu
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği tespit edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bir araç sele kapılarak sürüklendi, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi taştı.
- Taşma sonucu bir araç sele kapılarak sürüklendi.
- Araçta bulunan Fatih Anbarcıoğlu ile Hüseyin Kul hayatını kaybetti.
- Bölgede belediye ve çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
- Taşkının yol açtığı hasarın belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi’nin taşması sonucu bir araç sele kapılarak sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışmalar sonucu araca ulaştı. Araçta bulunan Fatih Anbarcıoğlu ile Hüseyin Kul’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgede belediye ekipleri ile çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, taşkının yol açtığı hasarın belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
