İzmir'de kusma şikayeti nedeniyle hastaneye götürülen 10 yaşındaki Esila Kıreli'nin yolculuk sırasında burnu kanamaya başladı. Durumu dikiz aynasından fark eden taksi şoförü, küçük kızı kısa sürede hastaneye ulaştırdı. O anlar kameralara yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 13 Mayıs sabahı rahatsızlanan 10 yaşındaki Esila Kıreli'yi hastaneye götürmek isteyen annesi Gözde Kıreli, evlerinden taksiyle yola çıktı. Kusma şikayeti bulunan küçük kızın durumu yolculuk sırasında ağırlaşırken, burnundan kan gelmeye başladı. O sırada direksiyon başında bulunan taksi şoförü Mahmut Şimşek, dikiz aynasından durumu fark ederek anneyi uyardı.

Birkaç dakika her şeyi değiştirebilirdi! Taksicinin dikkati 10 yaşındaki Esilayı kurtardı

SOĞUKKANLI DAVRANDI, HASTANEYE ULAŞTI

Kızının aniden burnunun kanadığını gören anne büyük panik yaşarken, şoför soğukkanlılığını koruyarak yoğun trafiğe rağmen en kısa sürede Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne ulaştı.

Hastanede yapılan kontrollerde Esila Kıreli'de yüksek tansiyon tespit edildi. Doktorların aileye yaptığı bilgilendirmede, hastaneye ulaşımın birkaç dakika daha gecikmesi halinde daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceği ifade edildi.

Birkaç dakika her şeyi değiştirebilirdi! Taksicinin dikkati 10 yaşındaki Esilayı kurtardı

ŞOFÖR İLE BİR ARAYA GELDİLER

Olayın ardından sağlığına kavuşan Esila, annesi ve taksi şoförü İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda bir araya geldi. Anne Gözde Kıreli, yaşadığı korku dolu anları anlatarak şoförün dikkati sayesinde kızının zamanında müdahale gördüğünü söyledi.

"ALDIĞIMIZ EĞİTİMLER SAYESİNDE..."

Taksi şoförü Mahmut Şimşek ise yolculuğun başında çocuğun durumunun ciddi görünmediğini ancak aynadan burnundaki kanamayı fark edince vakit kaybetmeden harekete geçtiğini belirtti. Şimşek, trafikte güvenliği ön planda tutarak kısa sürede hastaneye ulaştıklarını ifade etti.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz ilerleyince aynadan baktığımda Esila’nın burnunda kan gördüm ve ben de panikledim. Dikkatli bir şekilde dörtlülerimi yaktım ve hastaneye yetiştik. Taksi sadece bir ulaşım aracı değildir. Hastamız da oluyor doğum yapan da oluyor. Biz herkesi dikkatli bir şekilde gideceği yere ulaştırıyoruz. En önemlisi de trafik kurallarına dikkat ediyoruz. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan’dan aldığımız eğitimler sonucunda da bu tarz olaylarda nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Mesleğimize katkılar sunuluyor."

Yaşanan olay araç kamerasına da yansırken, küçük Esila'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli kontrollerin ardından normal yaşamına döndüğü öğrenildi.

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