Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında kapalı olan restoran ve kafelerin yerini otel restoranları aldı. Normal şartlarda ‘yalnızca konaklama müşterisine’ hizmet vermesi gereken bazı oteller, restoranlarını dışarıdan gelen müşteriye de açıyor. Gelen müşteriler otelde konaklama yapılmış gibi gösterilerek hizmet alabiliyor. Otellerin restoranlarına girebilmek için nüfus cüzdanı isteniyor. Kimlik fotokopisi alındıktan sonra ‘oda açılmış’ gibi gösteriliyor. Ancak herhangi bir oda ücreti talep edilmiyor.

YER BULMAK MÜMKÜN DEĞİL

Bu yasa dışı uygulama son dönemde ciddi anlamda yaygınlaşmış durumda. Öyle ki, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bazı otel restoranlarında yer bulmak mümkün değil. Koronavirüs sürecini en güvenli şekilde atlatmak adına alınan kararlar, bu tür illegal yollar ile aşılıyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin ekmek yediği yeme-içme sektörü dört gözle yasakların kalkmasını beklerken, otel restoranları cirolarına ciro katıyor. Yalnızca İstanbul’da 700’den fazla otelin bulunduğu düşünülürse, bu yasa dışı restoranların koronavirüse davetiye çıkardığı görülüyor

VIP ARAÇLA TRANSFER DE VAR

Hafta içi saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağına da özel şoför ile çözüm bulunmuş durumda. Turizm belgesi bulunan VIP araçlar ile sokağa çıkma yasağı olsa dahi, müşteriler evlerine bırakılabiliyor. Bu işlem için de ayrı bir ücret talep ediliyor.

BAKANLIĞIN AÇIK TALİMATI VAR

İçişleri Bakanlığının, ‘Konaklama Tesislerindeki Restoranlar’ başlıklı genelgesine göre; yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar ‘sadece konaklama yapan müşterilerine’ yönelik yemek hizmeti verebiliyor.