Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan gayrimenkullerin açık artırma usulü ile satışı 1- 5 Mart 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
18.02.2021 - 06:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 06:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tokat'ta 79 iş yerini satışa sundu
Etiketler : tokat,
768551 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/768551.aspx
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