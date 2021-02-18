Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacettepe (Şükriye) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine ait ilanda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartıldı.

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