Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye pandemi sonrasına hazırlanırken, yatırımlar da hız kazandı. Özellikle imalat sanayisine yönelik yeni ve farklı konseptte Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda 800 milyon TL yatırımla Trakya’da ticaretin kalbinin attığı Çorlu 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde enerjisini ve suyunu kendisi üretecek şekilde tasarlanan ‘ekolojik OSB’ kuruluyor. Demir Grup tarafından hayata geçirilen ve 2022’de tamamlanacak Demir Eko- San Sanayi Sitesi’nde yatırımcılara çevre, temizlik, emlak ve gümrük vergisinde muafiyet sağlanıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “İnşaatta elde ettiğimiz 37 yıllık köklü tecrübeyi enerji sektöründeki gücümüzle birleştirerek ekolojiyi merkezine alan bir OSB yatırımına imza atıyoruz. 800 milyon TL’lik yatırımla Çorlu 1’inci OSB’ye, kendi suyunu ve enerjisini üreten, atık su arıtma tesisiyle çevreci ve sürdürülebilir bir proje kazandıracağız” dedi.

362 İMALATHANE, 65 DÜKKÂN

Hamit Demir, “242 bin 400 metrekarelik alan üzerinde, altı blok hâlinde yükselecek, 362 adet ruhsatlı imalathane, 65 dükkân, 3.000 kişilik fuar, kongre, balo, toplantı salonları, sosyalleşme imkânı sunan kafe ve restoranlardan oluşan, yaşamı ve ticareti içinde barındıran bir çekim merkezi oluşturacağız. Projemiz, Kanal İstanbul’un hayata geçmesiyle İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı olacak” diye konuştu.

SIRBİSTAN’DAN TEKLİF GELDİ

Çorlu’da yaptıkları OSB’nin Sırbistan'da da ilgi çektiğini ifade eden Demir, “Böyle bir organize sanayi sitesini Sırbistan’da yapar mısınız diye bakanlıktan teklif aldık. Martın 15’inden sonra bu konuyu görüşeceğiz” dedi. Önümüzdeki iki yıl iki tane daha Çorlu’daki OSB’den daha büyük OSB yapmayı hedeflediklerini anlatan Demir, Çorlu’daki OSB’de metrekare fiyatlarının 3.900 TL ve 7.500 TL arasında değiştiğini, projenin yüzde 30’nun satıldığını belirtti. Demir, “Projemizde, yatırımcılarımızı peşinatsız yüzde sıfır faizli, 24 ay ödeme ve yüzde 30 peşinata yüzde sıfır faizli 36 ay ödeme seçenekleriyle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

İnşaat maliyeti 6-7 bin TL

Bu yılın ilk iki ayının kendileri için iyi geçtiğini belirten Hamit Demir, yerli konut alıcısının faize baktığını ifade ederek “Faiz yüksek olduğunda nakdini faize yatırıyor, faiz düşük olduğunda peşinatını verip kredi alıyor. İnşaat maliyetleri 2020’de yüzde 60 ve 80 arasında arttı. Yüzde 100’ün üzerinde zamlanan ürünler oldu. Arsa maliyetleri ise yüzde 5-10 arasında geriledi. İnşaat maliyeti 6-7 bin liranın altında değil. Piyasada hâlen 6-7-8 bin liraya konut satılıyor. Zararına satıyoruz. Ben beşinci altıncı aydan sonra faizlerin yavaş yavaş düşeceğine inanıyorum ama düştüğü zaman konut fiyatları da bugünkü değere göre yüzde 20 zam almak zorunda. Eğer zam almazsa hiçbir arkadaşın hayatta kalması, konut yapması zor” değerlendirmesini yaptı.

S. Arabistan, Kuveyt, Dubai müşterisini kaybettik

63 ülkeye konut sattıklarını ifade eden Hamit Demir, 250 bin dolarlık vatandaşlık hakkı limitinin daha fazla düşürülmemesi gerektiğini söyledi. Demir, “Yabancıya satışın artırılması için mutlaka Suudi Arabistan ve Arap Birliği’yle sulhe gidilmesi lazım. Şu an S. Arabistan müşterimiz gelemiyor. Aldığı dairenin taksitini gönderemiyor çünkü bankalarda yasaklar konmuş. Suudi Arabistan, Kuveyt Dubai bu coğrafyanın müşterisini kaybettik. Eğer o müşteri gelirse önümüzdeki yıllarda konut fiyatları çok uçacak” diye konuştu.

Bu yıl 4 konut projesi başlatıyor

Konut sektöründe arz fazlalığının sona erdiğini, bu sebeple bu yıl dört konut projesine başlayacaklarını ifade eden Hamit Demir, “Bu yıl sadece inşaata 1,4 milyar yatırım yapıp, çalışan sayısını 3 binden 6-7 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Bu projelerden 820 konutluk olanını nisanda satışa çıkaracaklarını belirten Demir, “2022-2023 yıllarında sektör daha iyi olacak. Bizde gelecek beş yıllık projelerimizi hazırladık” şeklinde konuştu.

Dolar düşünce kaporalar iptal edildi

Kurdaki düşüşün kendilerini etkilediğini vurgulayan Hamit Demir, 8 liradan dolar alan çok kişi olduğunu ifade ederek “Dolar düşünce kaporalarını iptal edenler oldu. Bugün dolar alıp da ‘Dolar arttığında yatırım yaparım’ diyen çok fazladır ve bu da bizi etkiliyor. Dolarlarını bozdurmak için 8 liraya çıkmasını bekliyorlar” dedi. Dolar çıktığı zaman inşaat imalatındaki ürünlerin zamlandığını ancak düşünce fiyatların düşmediğini anlatan Demir, “Dolar düştü diye bakır, alüminyum fiyatı geri dönmüyor. Tuğlaya nisanda zam varmış. Dolar bahane” diye şikâyet etti.