Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Koronavirüs döneminde internetten alışveriş artarken, bu konuda yaşanan mağduriyetler de yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz günlerde bir e-Ticaret sitesi üzerinden yapılan cep telefonu alışverişinde, kargoyla gelen paketten bisküvi çıkmıştı. E-Ticaret’in güvenliği de yeniden tartışılmaya başlandı. 12 Mart’ta yürürlüğe girecek "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nun, bu alandaki suiistimallerin önüne geçmesi bekleniyor. Vatandaşı mağdur edenlere yönelik sert yaptırımlar içeren yeni düzenleme ile;

l Yanlış veya bozuk ürün satıp mağduriyeti gidermeyenlere, 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezaları uygulanabilecek.

l İthalatçı veya üretici firma ile pazaryeri üzerindeki izlenebilirliğin artırılması sağlanacak.

l Bu kapsamda "ürünün nereden alındığına" ilişkin bilgiler gibi, takibi kolaylaştıran kayıtlar saklanacak.

l Güvensiz ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi hâlinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.

l Güvensiz olduğu belirlenen ürün, tüketiciden geri çağırılacak.

l Güvenli ürün satışı hükümlerine uymayan internet sitelerine, erişimin engellenmesine varan yaptırımlar uygulanabilecek.

l Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve satışı durumunda, ilgili yayın kuruluşundan da tanıtım ve satışın durdurulması istenebilecek.

27 SİTENİN GÜVEN DAMGASI VAR

Tüketicilerin elektronik ortamda problemsiz alışveriş yapmalarına imkân sağlayan "Güven Damgası" sistemi geçen yıl hayata geçirilmişti. Denetim sonucunda uygunluk taşıyan e-Ticaret sitelerinden şu ana kadar 27’sine "Güven Damgası" verildi. Tüketicilerin, bu sitelerden alışveriş yapması tavsiye ediliyor. Bu yıl e-Ticaret’te 240 milyar liralık işlem hacmi bekleniyor.